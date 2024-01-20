Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Ocak Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Olabildiğince orijinal ve ütopik düşünüyor olmanız bezen insanların eleştirisini alsa da çevrenizde size özenen kişiler de var. Bugün fikirlerinizi çevrenize kabullendirebileceğiniz ortamlar hazırlamakla işe başlayın. İletişim anlamında pozitif bir gündesiniz.
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