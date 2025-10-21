Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Kova burcu ve yükselen Kova burcu
Toplum içindeki rolün, başarı tanımın dönüşüyor. Güçlü görünme arzusu bazen içsel yalnızlığı saklıyor olabilir. Artık otoriteyi dışarıda değil, kendi içinde kurma zamanı. Başarının yeni tanımı: içsel bütünlük.
