Günlük Burç Yorumları: 22 Ekim Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

21.10.2025 15:50:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Kova burcu ve yükselen Kova burcu

Toplum içindeki rolün, başarı tanımın dönüşüyor. Güçlü görünme arzusu bazen içsel yalnızlığı saklıyor olabilir. Artık otoriteyi dışarıda değil, kendi içinde kurma zamanı. Başarının yeni tanımı: içsel bütünlük.