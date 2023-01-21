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Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilgi Aslı
Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 19:00

Kova ve yükselen kovalar:

Burcunuzda gerçekleşen yeni ay sebebiyle hayatınızın her alanında yeni başlangıçlara açıksınız. Fikirlerinizi kararlılıkla eyleme dökeceğiniz günler geliyor. Kendinizi özel hissediyorsunuz. İşlerinizi planlayın ve başka insanların fikirlerini önemseyin, böylece daha sağlam ilişkiler kurabilirsiniz.



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