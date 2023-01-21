Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Ocak Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova ve yükselen kovalar:
Burcunuzda gerçekleşen yeni ay sebebiyle hayatınızın her alanında yeni başlangıçlara açıksınız. Fikirlerinizi kararlılıkla eyleme dökeceğiniz günler geliyor. Kendinizi özel hissediyorsunuz. İşlerinizi planlayın ve başka insanların fikirlerini önemseyin, böylece daha sağlam ilişkiler kurabilirsiniz.
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