Günlük Burç Yorumları: 24 Mart Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 23 Mart 2024 - 16:13

Güncelleme: 23 Mart 2024 - 16:13

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Ailevi konularda üzerini kapattığınız konuların yeniden gündeme gelmesi enerjinizi fazlasıyla düşürüyor. Çözmeden ilerleyemezsiniz. Çabalarınız boşmuş gibi hissetseniz de aslında siz yanlış yerlere çaba harcıyorsunuz. Asıl sorunu görmekten ve yüzleşmekten kaçmayın.