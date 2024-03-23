Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Mart Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Ailevi konularda üzerini kapattığınız konuların yeniden gündeme gelmesi enerjinizi fazlasıyla düşürüyor. Çözmeden ilerleyemezsiniz. Çabalarınız boşmuş gibi hissetseniz de aslında siz yanlış yerlere çaba harcıyorsunuz. Asıl sorunu görmekten ve yüzleşmekten kaçmayın.
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