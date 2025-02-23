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Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 23 Şubat 2025 - 17:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Kurallarla yaşamanın zorluğunu görebileceğiniz bir gündesiniz. Artık biraz esnek olabilmeniz ve akışta kalmayı öğrenmeniz şart. Biraz geriye çekilip kendinize dışardan bakmak kişisel gelişiminiz adına destekleyici olacaktır. Rahatlayın.


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