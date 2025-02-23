Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Kurallarla yaşamanın zorluğunu görebileceğiniz bir gündesiniz. Artık biraz esnek olabilmeniz ve akışta kalmayı öğrenmeniz şart. Biraz geriye çekilip kendinize dışardan bakmak kişisel gelişiminiz adına destekleyici olacaktır. Rahatlayın.
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