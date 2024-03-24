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Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 25 Mart Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 24 Mart 2024 - 16:26

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Şanslı ve yeni başlangıçlar için gayet uygun günlerdesiniz sevgili kovalar. Elinize geçen fırsatları akıllıca değerlendirebilirsiniz bambaşka bir realiteye geçiş yapabileceksiniz. İlişkileriniz dengeye oturmuş durumda, bu şekilde ilerleyin..


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