Günlük Burç Yorumları: 25 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Mayıs 2024 - 16:45

Güncelleme: 24 Mayıs 2024 - 16:45

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Geleceğinizle alakalı uçuk kaçık fikirlerinizin aklınızdan çıkmadığı günlerden geçiyorsunuz. Her ne kadar bir yandan ayaklarınız yere sağlam bassa da marjinalliğinize engel olamıyorsunuz. Sizi ileriye taşıyacak kişilerle tanışabilirsiniz fakat hayal kırıklığı yaşamamak için biraz normalleşmeniz gerekiyor.