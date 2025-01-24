Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Ocak Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, önemli görüşmelerinizi bugün yapabilir veya uzun süredir ihmal ettiğiniz arkadaşlarınızla iletişime geçebilirsiniz. Ticari konular, hukuki konular veya eğitim konularında pozitif gelişmelerin olacağı bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener cephesinden açıklama geldi
- Otelin eski çalışanından itiraf gibi açıklama
- 'Sizleri aramızda tekrar görmekten...'
- Nedeni ortaya çıktı
- 'Kritik belgeler zarar gördü' iddiası
- Son istifa parti kulislerini hareketlendirdi
- Türkiye'nin ilk Atatürk anıtına saldırı
- 'Halkımız Kartalkaya’nın hesabını mı soracak?'
- Özcan'dan flaş 'Kartalkaya' açıklaması
- Çarşafları birbirine bağlayıp 11 kişiyi sağ kurtardı