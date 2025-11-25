Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Kova burcu ve yükselen Kova burcu

Kendinle ilgili kararlarında bağımsızlık duygusu güçleniyor. Kimliğini daha özgün ifade etmek, yenilik yapmak ve sınırlarını belirlemek kolaylaşıyor. Duygusal değil, daha zihinsel ve mesafeli bir tavır ön planda.