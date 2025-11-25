Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 26 Kasım Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

25.11.2025 16:50:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Kova burcu ve yükselen Kova burcu

Kendinle ilgili kararlarında bağımsızlık duygusu güçleniyor. Kimliğini daha özgün ifade etmek, yenilik yapmak ve sınırlarını belirlemek kolaylaşıyor. Duygusal değil, daha zihinsel ve mesafeli bir tavır ön planda.