Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 26 Mart Salı Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Hiç olmadığı kadar uyumlu ve sakin olduğunuz bir gün sevgili kovalar. Yeni arkadaşlıklar, iş anlaşmaları ve ilişkiler açısından harika bir gün. İnsanlara verdiğiniz fikirler onların hayatını kolaylaştırıyor. Çevreniz tarafından değer görüyorsunuz. Ayaklarınız yere daha sağlam basmalı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunu şaşırmış birine rozet taktınız'
- Yalan söyleyemeyen burçlar hangileridir?
- 'Anketçiler bile kabul etmek zorunda kaldı'
- Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
- 'Belediye sayımızı 28’e çıkaracağız'
- Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!
- İstanbul için 'fırtına' alarmı!
- Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- Erdoğan'dan DEM'e çağrı
- Emekliye seyyanen zam yapılacak mı?