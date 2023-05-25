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Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Cuma Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 26 Mayıs Cuma Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 25 Mayıs 2023 - 17:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün yakın ikili ilişkiler konusunda biraz uyum sorunu yaşama olasılığınız yüksek. Sosyal çevreniz tarafından eleştirilebilirsiniz. Dış etkenlerden bu kadar etkilenmemek için kendinize inancınızı diri tutmalısınız. Öfkenizi içinize atmayın. 



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