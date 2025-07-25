Günlük Burç Yorumları: 26 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Kova burcu ve yükselen Kova burcu
İkili ilişkilerde hareketlenme söz konusu. Partnerin ön plana çıkabilir ya da ilişki dinamiğinde dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Uzlaşmak ya da ortak hedeflere yönelmek açısından değerlendirebilirsin.
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İkili ilişkilerde hareketlenme söz konusu. Partnerin ön plana çıkabilir ya da ilişki dinamiğinde dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Uzlaşmak ya da ortak hedeflere yönelmek açısından değerlendirebilirsin.