Günlük Burç Yorumları: 26 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Kova burcu ve yükselen Kova burcu

İkili ilişkilerde hareketlenme söz konusu. Partnerin ön plana çıkabilir ya da ilişki dinamiğinde dikkat çekici gelişmeler yaşanabilir. Uzlaşmak ya da ortak hedeflere yönelmek açısından değerlendirebilirsin.