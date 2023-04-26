Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Nisan Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Yaşam alanınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz bugün sevgili kovalar. Sorunları görmezden gelmeye çalışsanız da zihniniz hep meşgul. Çözümü yanlış yerde arıyorsunuz. Sorunların üzerine gidin. Orijinal yönünüzü insanlara göstermekten çekinmeyin.
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