Günlük Burç Yorumları: 28 Eylül Perşembe Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Eylül 2023 - 17:34

Güncelleme: 27 Eylül 2023 - 17:34

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Bugün radikal kararlar almaktan kaçının. Yaşamınızdaki değişiklikleri ağır adımlarla yapın. Bugün karar almak zorundaysanız bu kararın bir süre sonra yeniden gözden geçirilmesi gerebilir. Psikolojik anlamda hassas olduğunuz bir gün. Hafif gıdalar tüketin.