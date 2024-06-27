Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sevgili kovalar, bugün yakın çevrenizle zaman geçirebileceğiniz keyifli bir gün. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınız varsa görüşebilir veya yeni kişilerle tanışabilirsiniz.. Geleceğinizi şekillendirecek radikal kararlar alma potansiyeliniz bugün yüksek. Harekete geçin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
- 'Bizim Çocuklar' son 16'da!
- İstanbul'da 7 katlı bina çöktü
- İşte EURO 2024'teki eşleşmeler
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Thomas Chory'den skandal sözler!
- Çekya-Türkiye maçında kart rekoru kırıldı!
- Asla sevgili olmamanız gereken 4 burç!
- Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı
- Koray Aydın istifa etti! İşte açıklama metni