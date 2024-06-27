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Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Cuma Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Haziran Cuma Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Haziran 2024 - 16:32

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, bugün yakın çevrenizle zaman geçirebileceğiniz keyifli bir gün. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınız varsa görüşebilir veya yeni kişilerle tanışabilirsiniz.. Geleceğinizi şekillendirecek radikal kararlar alma potansiyeliniz bugün yüksek. Harekete geçin.


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