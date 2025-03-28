Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mart Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün seyahatler gündemde olabilir. Uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınız varsa görüşebilir, yeni başlangıçlara adım atabilirsiniz. Kendinize güveniniz tam. Planlı hareket edin ve zamanı yönetimi konusunda destek alın.
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