Günlük Burç Yorumları: 28 Mayıs Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Mayıs 2024 - 16:08

Güncelleme: 27 Mayıs 2024 - 16:08

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün sorumluluklarınızın özgürlüğünüzü kısıtladığını hissedebilir, bir tür kendinize acıma hali içerisinde olabilirsiniz. Gerginliğinizi kontrol altına almak zorundasınız. Duygularınız karışık ama sakin olun. Geçici olduğunu bilin.