Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Nisan 2025 - 15:46

Güncelleme: 27 Nisan 2025 - 15:46

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor. Ailevi konularda yaşanan problemleri çözmek için doğru zaman. İlişkilerinizdeki çatışmalar pozitif şekilde sonuçlanabilir. Ne istediğinize karar verin. Kendi değerinizi yok saymayın.