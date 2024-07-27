Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Temmuz Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Duygusal anlamda hassas ve duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Ailevi sorumluluklarınız arttıkça gergin hissediyorsunuz. Sorumluluklarınızdan kaçmak çözüm değil, zamanı iyi kullanmalı ve bir düzen getirmelisiniz. Taşınmalar gündemde olabilir.
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