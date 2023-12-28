Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Cuma Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Cuma Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Aralık 2023 - 17:01

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, sorunları görmezden gelerek dikkatinizi dağıtmaya çalışsanız da zihniniz hep meşgul. Çözümü yanlış yerde aradığınızı görmelisiniz. Sorunların üzerine gitmelisiniz. Aksi taktide ihmal edilmiş konular sonrasında daha büyük sorunlara yol açabilir.



En Çok Okunan Haberler