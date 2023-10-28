Günlük Burç Yorumları: 29 Ekim Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Ekim 2023 - 16:08

Güncelleme: 28 Ekim 2023 - 16:08

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. İyi niyetinizin su istimale uğraması mümkün. Aile bağlarınızı güçlendirin.



