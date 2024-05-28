Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Kadersel zamanlardan geçiyorsunuz sevgili kovalar. Dönüm noktası diyebileceğimiz zamanlardasınız, değişim yaşıyorsunuz. Aklına güvendiğiniz kişilerden fikir alın. Bu süreçte verdiğiniz kararların hayatınızı şekillendireceğini bilin, doğru adımlar atın.
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