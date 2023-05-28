Günlük Burç Yorumları: 29 Mayıs Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Güncelleme: 28 Mayıs 2023 - 17:30

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Sevgili kovalar, bugün sizin veya yakınlarınızın sağlık sorunlarınız gündeme gelebilir. Kendinizi bu kadar ihmal etmeyin. Ekonomik anlamda ani gündemler yaşanabilir. Sorunlardan biraz uzaklaşmak ruhunuza iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın.