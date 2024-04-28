Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Değişmez kararlarınızın gelişiminizin önünde engel teşkil ettiğini artık görüyorsunuz. İçinden çıkılmaz bir hale gelen sorunları çözmenin tek yolu farklı bir bakış açısı geliştirmek veya başka insanların fikirlerine kulak vermektir. Siz bunu bir düşünün.
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