Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Salı Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Nisan 2025 - 15:58

Güncelleme: 28 Nisan 2025 - 15:58

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sosyal çevreniz aracılığıyla tanıştığınız bir karşı cinsle yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Özel hayatınızla alakalı geleceğe taşıyabileceğiniz kararlar almanız mümkün. Varsa çocuklarınızla alakalı problemlerin çözüme kavuşacağı bir gün.