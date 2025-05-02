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Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 3 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 02 Mayıs 2025 - 16:16

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, bugün yaşam alanınızdaki mevcut düzeninizi değiştirmek, taşınma, sağlık konuları gündemde olabilir. Düşünmeden hareket etmemeniz gereken bir gün. Konuları net bir bakış açısıyla göremeyebilirsiniz. Mantığınızla hareket etmelisiniz.


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