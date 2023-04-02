Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Sevgili kovalar, bugün sağlık sorunlarınız gündemde, krizli bir gün olabilir. Beslenmenize dikkat etmek, daha planlı programlı yaşamak, sorumluluklarınızı dengelemek zorundasınız. Parasal konularla alakalı ani gündemler yaşanabilir. Fikirlerinizi hayata geçirmek için somut adımlar atın.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Meclis'in kapanmasına günler kala...
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Garo Paylan'dan TİP açıklaması: 'Çok çaba sarf ettik...'
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Kılıçdaroğlu'na seccade provokasyonu