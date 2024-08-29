Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 29 Ağustos 2024 - 15:59

Güncelleme: 29 Ağustos 2024 - 15:59

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, gelecek planlarınız ile alakalı eyleme geçmekte zorlanıyorsunuz. Beklemekle olmaz, bir yerden başlamalısınız. Başlangıcı yapabilirseniz gerisi gelecek. Aksi takdirde hayalleriniz hayal olarak kalacak. İradenizi kullanın ve harekete geçin.