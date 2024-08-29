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Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Cuma Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 30 Ağustos Cuma Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 29 Ağustos 2024 - 15:59

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sevgili kovalar, gelecek planlarınız ile alakalı eyleme geçmekte zorlanıyorsunuz. Beklemekle olmaz, bir yerden başlamalısınız. Başlangıcı yapabilirseniz gerisi gelecek. Aksi takdirde hayalleriniz hayal olarak kalacak. İradenizi kullanın ve harekete geçin.


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