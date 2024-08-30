Günlük Burç Yorumları: 31 Ağustos Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 30 Ağustos 2024 - 16:56

Güncelleme: 30 Ağustos 2024 - 16:56

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Evlilik veya ortaklık gibi ilişkiler bugün biraz zorlayıcı olabilir. Orta yolu bulabilmek için biraz tavizkar olabilmelisiniz. Burnundan kıl aldırmayan yapınız size pozitif anlamda bir şey katmıyor. Biraz esnek olun.