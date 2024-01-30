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Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 31 Ocak Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 30 Ocak 2024 - 16:12

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Hiç olmadığı kadar uyumlu ve sakin olduğunuz bir gün sevgili kovalar. Yeni arkadaşlıklar, iş anlaşmaları ve ilişkiler açısından harika bir gün. İnsanlara verdiğiniz fikirler onların hayatını kolaylaştırıyor. Çevreniz tarafından değer görüyorsunuz. Ayaklarınız yere daha sağlam basmalı.



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