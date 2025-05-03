Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 4 Mayıs Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
İlişkilerinizdeki gerilimli süreçler bugün artış gösterebilir. Empati kurmayı ve sevdiklerinize duygusal anlamda güven vermeyi öğrenmeniz gerekiyor. Hatayı dışarda aramak zaman kaybettiriyor, biraz iç dünyanıza dalın.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ergin Ataman'ın oğlundan maç sonu paylaşımı!
- Marmara Denizi’nde deprem!
- 'Rakının, viskinin, biranın fiyatını dert ediyorlar...'
- Özel'den tarihi miting öncesi çağrı!
- 'Görev tanımınızda montajcılık mı var?'
- İstanbul'da yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı
- 'Rakamlar yalan söylemez'
- FETÖ’den daha tehlikeli örgüt: ATÖ
- Garanti Bankası'ndan erişim sorunu açıklaması
- Siyasal İslamcı başbakana 34 yıl hapis!