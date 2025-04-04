Günlük Burç Yorumları: 5 Nisan Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 04 Nisan 2025 - 16:16

Güncelleme: 04 Nisan 2025 - 16:16

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Sizin dışınızda gelişen birçok konuyla kafanızın meşgul olması yaşam kalitenizi düşürüyor. Artık kendiniz için uğraşmalısınız. ‘Hayır’ demeyi öğreneceğiniz birçok ders aldınız fakat siz bu edinimleri hayatınıza uygulamamakta ısrarcısınız.