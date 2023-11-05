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Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Pazartesi Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Kasım 2023 - 17:09

Kova burcu ve yükselen Kova burcu günlük yorumu:

Özgürlük arayışında olabileceğiniz bir gün sevgili kovalar. Sorumluluklarınız ağır basıyor. Dış etkenlerin hayatınıza etkisi sizi yıpratıyor. Kalp veya tansiyon gibi sorunlarınız varsa bugün tetiklenebilir. Öfkenizi içinize atmayın. Kendinizi sakin bir dille ifade edin.



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