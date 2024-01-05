Günlük Burç Yorumları: 6 Ocak Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Ocak 2024 - 16:32

Güncelleme: 05 Ocak 2024 - 16:32

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Fedakar tavırlarınıza rağmen değer görmediğini fark etmek sinirlerinizi bozuyor olabilir. İnsanlara karşı biraz mesafeli olmalısınız. Herkesin sizin gibi ileri görüşlü olmasını beklemeyin. Farklı fikirlere yol açın fakat orijinalliğinizden taviz vermeyin.