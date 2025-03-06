Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Sosyal çevreniz aracılığıyla tanıştığınız bir karşı cinsle yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir gündesiniz. Özel hayatınızla alakalı geleceğe taşıyabileceğiniz kararlar almanız mümkün. Varsa çocuklarınızla alakalı problemlerin çözüme kavuşacağı bir gün.
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