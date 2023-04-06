Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 19:00

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Farklı fikirlere açık olmanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili kovalar. Biraz esnek olmaya çalışın. Bugün inatçı tavırlarınız pek te işe yaramayacak gibi görünüyor. Mücadele içindesiniz. Taviz vermeniz gereken bir gün.