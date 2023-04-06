Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Farklı fikirlere açık olmanızın zamanı geldi de geçiyor sevgili kovalar. Biraz esnek olmaya çalışın. Bugün inatçı tavırlarınız pek te işe yaramayacak gibi görünüyor. Mücadele içindesiniz. Taviz vermeniz gereken bir gün.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı
- Fatih Portakal'dan yıllar sonra gelen 'Fox TV' itirafı!
- Erdoğan gitsin partisi
- Ünlü müzisyen kansere yakalandığını duyurdu
- Kılıçdaroğlu ile İnce arasındaki o isim konuştu!
- Gündem oldu: AKP'li belediye başkanını kimse anlamadı!
- Sosyal medyadan küfür kavgası: 1 ölü 1 ağır yaralı
- Millet İttifakı'ndan ortak liste kararı!
- Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
- İstanbul Valiliği'nden saldırıya ilişkin ilk açıklama!