Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Çarşamba Kova Burcu Yorumu
6.01.2026 16:04:00
6.01.2026 16:04:00
Astrolog Bilge Aslı
Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Maddi ve manevi paylaşımlar konusunda daha temkinli davranabilirsin. Güven ve sınır temaları ön plana çıkıyor. Kontrol edemediğin konularla ilgili kaygıyı bırakman önemli. Derin farkındalıklar dönüşüm sağlayabilir.