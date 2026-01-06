Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Maddi ve manevi paylaşımlar konusunda daha temkinli davranabilirsin. Güven ve sınır temaları ön plana çıkıyor. Kontrol edemediğin konularla ilgili kaygıyı bırakman önemli. Derin farkındalıklar dönüşüm sağlayabilir.