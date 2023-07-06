Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Temmuz 2023 - 18:20

Güncelleme: 06 Temmuz 2023 - 18:20

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün duygusal hassasiyet ve soğukkanlılık arasında gidip geliyorsunuz sevgili kovalar. Her ikisini de dengeli ve yerinde kullanmalısınız. Maddi açıdan yeni bağlantılar kurabilir, yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Enine boyuna düşünmeden adım atmayın.