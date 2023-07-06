Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Temmuz Cuma Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün duygusal hassasiyet ve soğukkanlılık arasında gidip geliyorsunuz sevgili kovalar. Her ikisini de dengeli ve yerinde kullanmalısınız. Maddi açıdan yeni bağlantılar kurabilir, yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Enine boyuna düşünmeden adım atmayın.
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