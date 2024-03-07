Günlük Burç Yorumları: 8 Mart Cuma Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Mart 2024 - 16:33

Güncelleme: 07 Mart 2024 - 16:33

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün sorumluluklarınızın özgürlüğünüzü kısıtladığını hissedebilir, bir tür kendinize acıma hali içerisinde olabilirsiniz. Gerginliğinizi kontrol altına almak zorundasınız. Duygularınız karışık ama sakin olun. Geçici olduğunu bilin.