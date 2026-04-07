Günlük Burç Yorumları: 8 Nisan Çarşamba Kova Burcu Yorumu

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Günlük Yaşam:

Güne sosyal bir başlangıç yapsanız da öğleden sonra biraz kabuğunuza çekilmek isteyebilirsiniz. Ay'ın 12. evinizdeki seyri, rüyalarınızı tetikleyebilir ve bilinçaltınızdaki konuları yüzeye çıkarabilir. Meditasyon yapmak, yalnız vakit geçirmek ve haftanın geri kalanı için ruhsal hazırlık yapmak size iyi gelecektir. Sessizlik bugün en büyük şifanız.

Kariyer:

İş hayatında çok göz önünde olmak yerine, perde arkasında strateji geliştirmek için harika bir gün. Bitirilmesi gereken ama odaklanamadığınız dosyaları bugün sessizce tamamlayabilirsiniz. Venüs-Satürn açısı, gizli kalmış bir yeteneğinizin veya projenizin ileride size büyük bir kazanç getirebileceğine işaret ediyor. Sabırlı olun, hazırlık aşaması da başarının bir parçasıdır.

İlişkiler:

İlişkilerinizde partnerinize karşı her zamankinden daha anlayışlı ve fedakar olabilirsiniz. Onun sorunlarını dinlemek ve sessizce destek olmak aranızdaki bağı ruhsal boyutta güçlendirecektir. Geçmişten gelen bir meseleyi affederek kapatmak için uygun bir gün. Kendi iç huzurunuzu bulduğunuzda, ikili ilişkilerinizin de düzeldiğini göreceksiniz.