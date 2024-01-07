Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ocak Pazartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kovalar:
Geleceğinizle alakalı düşünceler içerisindesiniz. Ufkunuz çok geniş, fırsat kolluyorsunuz. Dış etkenleri suçlamayın. Siz kafanıza koyduğunuz her şeyi tek başınıza başaracak bir insansınız. Çevreniz desteğini kabul edin, fakat en çok da kendinize güvenin.
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