Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Şubat Perşembe Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu:
Bugün gündeminizde sağlık ve parasal konular var sevgiler kovalar. Sorumluluklarınız özgürlük ihtiyacınızın önüne geçiyor. Hayatınızdaki sorunlara tek tek odaklanmalı, planlı olmalısınız. Aksi takdirde düşünsel yoğunluğunuz sağlığınızı negatif yönde etkileyecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Başak Demirtaş'tan 'İstanbul' kararı
- DEM’in AKP’den 3 isteği!
- Çok sayıda gözaltı var!
- Deprem anmasında protesto edilmişti!
- Erdoğan’ın İBB arşivi
- Dilfıraz Karataş hakkında acı ayrıntı ortaya çıktı
- Emeklilerin bayram ikramiyesi artacak mı?
- Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme!
- DEM Parti'den 'İstanbul adayı' açıklaması
- Deutsche Bank'tan yıl sonu dolar TL tahmini