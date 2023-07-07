Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Bugün maddi anlamda yeni kararlar alma mecburiyetinde hissedebilirsiniz sevgili kovalar. Kafanız bu kadar bulanıkken biraz dikkatli olmalısınız. Radikal kararlar almadan önce olayları tarafsız bir gözle görebildiğinizden emin olun.
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