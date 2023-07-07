Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Temmuz 2023 - 17:52

Güncelleme: 07 Temmuz 2023 - 17:52

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Bugün maddi anlamda yeni kararlar alma mecburiyetinde hissedebilirsiniz sevgili kovalar. Kafanız bu kadar bulanıkken biraz dikkatli olmalısınız. Radikal kararlar almadan önce olayları tarafsız bir gözle görebildiğinizden emin olun.