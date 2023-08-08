Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ağustos Çarşamba Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:
Duygularınızın inişli çıkışlı olacağı bir gün sizi bekliyor sevgili kovalar. Özgürlük isteğiniz artabilir. Sosyal çevrenizden bazı kişilerle gerginlikler yaşayabilirsiniz. Fazla hümanist yaklaşımınız suistimale uğrayabilir. Aile bağlantılarınızı güçlendirmek ruh sağlığınıza iyi gelecektir. Yaşadığınız problemlere yeni ve etkili çözümler bulmak sizin işiniz..
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