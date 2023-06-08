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Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Cuma Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Haziran Cuma Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Haziran 2023 - 17:42

Kova burcu ve yükselen kova burcu günlük yorumu:

Kadersel zamanlardan geçiyorsunuz sevgili kovalar. Dönüm noktası diyebileceğimiz zamanlardasınız, değişim yaşıyorsunuz. Aklına güvendiğiniz kişilerden fikir alın. Bu süreçte verdiğiniz kararların hayatınızı şekillendireceğini bilin, doğru adımlar atın.



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