Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Cumartesi Kova Burcu Yorumu

Kova Burcu ve Yükselen Kova Burcu

Günlük Yaşam:

Sabah saatlerinde Ay hala sizin burcunuzda ilerlerken enerjiniz, karizmanız ve özgürlük isteğiniz tavan yapacak. Kendinizi harika hissedeceğiniz bir gündesiniz. Akşam saatlerinde Ay'ın burcunuzdan çıkıp Balık'a geçmesiyle odağınız tamamen maddi kaynaklarınıza ve "sahip olduklarım bana yetiyor mu?" sorusuna kayacak. Hayatın somut değerlerini sezgisel bir süzgeçten geçireceksiniz.

Kariyer:

İş hayatında tam bir lider gibi parladığınız nisan sonu enerjisi bugün zirve yapıyor. Orijinal fikirlerinizle profesyonel çevrenizde devrim yapabilir, üstlerinizden takdir toplayabilirsiniz. Akşam saatlerine doğru ise finansal kazançlarınızı artıracak sezgisel bir fırsat yakalayabilirsiniz. Yeteneklerinizi kazanca dönüştürme konusunda nisan ayından beri yürüttüğünüz stratejinin meyvelerini toplama vakti.

İlişkiler:

İlişkilerinizde bugün parladığınız bir gün! Kendinize olan güveniniz partnerinizi de büyüleyecek. Akşam saatlerinde ise ilişkinizde "güven" ve "maddi-manevi destek" temaları ön plana çıkabilir. Bekar Kovalar için auralarının en yüksek olduğu bu süreçte, sadece zekasıyla değil, merhametiyle de kendilerini etkileyecek birisiyle tanışma şansları oldukça yüksek.