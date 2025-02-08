Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Pazar Kova Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Şubat 2025 - 15:58

Güncelleme: 08 Şubat 2025 - 15:58

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün iş hayatınızla alakalı yaşadığınız belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Değiştirmek isteyip de değiştiremediğiniz konular başka konuları takıntı yapmanıza ve çözümü yanlış yerde aramanıza sebep oluyor. Gerçeklerden kaçmayın.