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Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Pazar Kova Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 9 Şubat Pazar Kova Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 08 Şubat 2025 - 15:58

Kova burcu ve yükselen kova burcu:

Bugün iş hayatınızla alakalı yaşadığınız belirsizlikler can sıkıcı olabilir. Değiştirmek isteyip de değiştiremediğiniz konular başka konuları takıntı yapmanıza ve çözümü yanlış yerde aramanıza sebep oluyor. Gerçeklerden kaçmayın.


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