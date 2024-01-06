Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları:7 Ocak Pazar Kova Burcu Yorumu
Kova burcu ve yükselen kovalar:
Bugün sosyal çevreniz, ortak parasal konular ve iş hayatınız gündemde sevgili kovalar. Anlaşılmadığınızı hissediyor olabilirsiniz. İnsanlara zaman verin. Marjinal bakış açınız çok değerli, fakat çevreniz buna hazır değil..
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