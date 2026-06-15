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Kulaklık bağımlıları: Dışarı adım attığı an dünyayla bağını koparan 3 müzik tutkunu burç!

Kulaklık bağımlıları: Dışarı adım attığı an dünyayla bağını koparan 3 müzik tutkunu burç!

15.06.2026 17:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kulaklık bağımlıları: Dışarı adım attığı an dünyayla bağını koparan 3 müzik tutkunu burç!

Evden bakkala bile gitse kulaklığını yanına almayı asla unutmayan, sokakta yürürken klip çekiyormuş gibi müzik dinleyen ve kulaklığı şarjı bittiğinde dünyası başına yıkılan burçlar...
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Bu insanlar için dışarıdaki dünya; trafiğin sesi, insanların bitmek bilmeyen konuşmaları ve şehrin keşmekeşi demektir. Tüm bu kaostan korunmanın en asil yolunu ise kulaklıklarını takmakta bulurlar. Kapıdan çıktıkları an o iki küçük kulaklık kulaklarına yerleşir ve arka planda kendi seçtikleri bir hayatın müziği çalmaya başlar. İşte müziksiz bir hayatı hayal bile edemeyen o 3 burç...

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balıklar için müzik dinlemek sıradan bir eylem değil, doğrudan hayal dünyalarına kaçış biletidir. Kulaklığı taktıkları an etraftaki tüm gerçeklik silinir. Dinledikleri her şarkıda kendilerini bambaşka bir senaryonun içinde bulurlar. Müzik, onların gün içinde yıpranan ruhlarını iyileştirme yöntemidir.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kovalar toplumla aralarına o meşhur görünmez mesafeyi koymayı severler. Sokakta, otobüste veya kafede kulaklıklarını takmak, onlar için "Şu an dünyayla iletişimimi kapattım, bana yaklaşmayın" demenin en kibar yoludur. Genellikle kimsenin bilmediği keşfedilmemiş grupları veya felsefi podcast'leri dinlerler.

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Yönetici gezegeni Venüs olan Boğalar, işitsel estetiğe ve konfora inanılmaz düşkündür. Yolda yürürken aldıkları keyfi ikiye katlamak için kaliteli bir kulaklık ve sevdikleri şarkılar şarttır. Acele etmeden, arkada en sevdikleri melodi çalarken sakin adımlarla yürümek onların günlük mini detoks ritmidir.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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