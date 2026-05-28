Libidosu hiçbir zaman düşmeyen 3 burç: Bu burçların istekleri hangi yaşta olursa olsun azalmıyor

İlişki astrolojisinde "Marsiyen" ve "Plütonik" etkiler, bireyin tutku katsayısını doğrudan belirleyen unsurların başında gelir. Doğuştan gelen bir çekim gücüne ve yüksek bir yaşam motivasyonuna sahip olan bu burçlar, monotonluğa meydan okuyan yapılarıyla her zaman flörtün ve heyecanın merkezinde yer alırlar. İşte içlerindeki o yoğun enerjiyi ve libidoyu hiçbir zaman kaybetmeyen o 3 burç...

AKREP BURCU

Yönetici gezegeni Plüton ve Mars olan Akrep, Zodyak'ta arzunun ve yeniden doğuşun simgesidir. Onlar için tutku, hayatın sadece bir parçası değil; bizzat kendisidir. Gizemli auraları ve yüksek çekim güçleriyle girdikleri her ortamda dikkat çekerler. Duygusal ve fiziksel yoğunluğu en uç noktada yaşamayı sevdikleri için, içlerindeki o yoğun ateş hiçbir zaman sönmez.

KOÇ BURCU

Savaş ve enerji gezegeni Mars tarafından yönetilen Koç burcu, dürtüselliğin ve yüksek libidonun Zodyak'taki en net temsilcisidir. Bir Koç için hayat, sürekli fethedilmesi gereken yeni zirveler ve heyecanlar demektir. Ertelemeyi veya beklemeyi sevmedikleri için, ilişkilerinde de arzularını son derece açık, net ve yüksek bir enerjiyle yaşarlar. Onların bu çocuksu ama vahşi enerjisi her zaman tazedir.

BOĞA BURCU

Yönetici gezegeni Venüs olan Boğa, genellikle sakinliğiyle bilinse de iş hazlara ve tenselliğe geldiğinde Zodyak'ın en yüksek enerjili burçlarından biridir. Dokunma, tat alma ve hayatın tüm güzelliklerinden keyif alma odaklı yaşayan Boğalar için tutku, sürdürülebilir bir konfor alanıdır. Gösterişten uzak ama son derece derin ve istikrarlı bir arzu dünyasına sahiptirler.